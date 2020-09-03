Demet Akalın'ın maaşlı sigortalı öğretmen çıkışının ardından bomba savunma!
Demet Akalın, kızı Hira’yı okula göndermek istemediğini ve maaşlı, sigortalı bir öğretmen tuttuğunu açıklamıştı, Akalın, kendisini savunmasıyla da şaşırttı.
Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira için özel öğretmen tuttuklarını açıklayarak sigortalı, maaşlı öğretmen tuttuğunu söyleyerek okulu eve getirdiğini anlatmıştı.
Akalın, "Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.
Demet Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu hatta Akalın, sosyal medya hesabı Twitter'da TT haline gelmişti.
Olaylar giderek büyüyünce Demet Akalın, yine Twitter hesabı üzerinden eleştirilere yat verdi.