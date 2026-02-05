Demet Akalın'ın kızı Hira 12 yaşında! Doğum günü mesajı olay
Demet Akalın, kızı Hira'nın 12. doğum günü için duygusal bir paylaşımda bulundu. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da sıkça gündeme gelen Akalın, bu kez kızı Hira’nın yeni yaşını kutladı.
2012 yılında Okan Kurt ile evlenen ve 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getiren ünlü çift, aile hayatlarını sosyal medyada sıkça paylaşıyor.
Hira'nın 12 yaşına girmesiyle, Demet Akalın da kızı için özel bir video hazırlayarak, bebeklik yıllarına ait kareleri takipçileriyle paylaştı.
Akalın, video paylaşımına şu anlamlı notu ekledi: "Canımın içi biriciğim, seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki doğdun güzel kızım, merhametli, düşünceli kızım, seni dünyalardan çok seviyorum."
Akalın’ın kızı Hira, yakın zamanda oyunculuğa adım atmaya hazırlanıyor. Hira'nın bir diziden oyunculuk teklifi alması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.