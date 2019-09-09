Demet Akalın'ın Giovanni Guidetti mesajı tepki çekti rezil rüsva oldu

''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'': Tüm Türkiye'nin nefes nefes izlediği maçın ardından herkes Filenin Sultanları için 'Canınız sağolsun, teşekkürler kızlar' şeklinde yorum yaparken şarkıcı Demet Akalın'ın antrenör Giovanni Guidetti için ''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'' şeklinde tweet atarken ortalık bir anda karıştı.