Demet Akalın'ın Alişan'ın kızı Eliz ile olan eğlenceli diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu
Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol çifti sorunlarının üstesinden gelmişti. Eski neşeli günlerine geri dönen çift yakın arkadaşları Demet Akalın ile tatilde buluştu. İki aile tüm gün denizin tadını çıkardı. Demet Akalın'ın Alişan'ın kızı Eliz ile olan eğlenceli anlarını içeren videosu ise sosyal medyada olay oldu. İşte haberin detayları...
Ses tonuyla, oynadığı dizilerle, sunuculuğu ile adından söz ettiren Alişan geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile evliliğinde kriz yaşamış, çift sorunlarının üstesinden gelmişti. Eski güzel günlerine geri dönen ikili şimdilerde tatilde verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldu. Sosyal medyada beğeniyle takip edilen ünlü çift önceki gün yakın arkadaşları Demet Akalın ile buluştu, iki aile tüm gün denizin keyfini çıkardı. Alişan'ın kızı Eliz'in Demet Akalın'la diyaloğu sosyal medyaya damga vururken, popun kraliçesi Akalın kucağında Eliz ile olan fotoğrafa kavuştuk notunu düştü.
Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz çıkan Alişan ve Buse Varol, eski güzel günlerine geri döndü. Alişan ve Buse Varol birlikte gittikleri tatilden aşk pozları verdi. Sosyal medyada ilgiyle takip edilen çift, her paylaşımıyla da beğeni topluyor.
Bugün ünlü şarkıcı Alişan, yakın arkadaşı Demet Akalın ile buluştu. Denizde güzel vakit geçiren iki aile, gün sonu bir de video paylaştı.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kızı Eliz'in Demet Akalın'la diyaloğu güne damga vurdu.