Demet Akalın'ın Alişan'ın kızı Eliz ile olan eğlenceli diyaloğu sosyal medyaya damga vurdu

Ses tonuyla, oynadığı dizilerle, sunuculuğu ile adından söz ettiren Alişan geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile evliliğinde kriz yaşamış, çift sorunlarının üstesinden gelmişti. Eski güzel günlerine geri dönen ikili şimdilerde tatilde verdikleri aşk pozlarıyla gündem oldu. Sosyal medyada beğeniyle takip edilen ünlü çift önceki gün yakın arkadaşları Demet Akalın ile buluştu, iki aile tüm gün denizin keyfini çıkardı. Alişan'ın kızı Eliz'in Demet Akalın'la diyaloğu sosyal medyaya damga vururken, popun kraliçesi Akalın kucağında Eliz ile olan fotoğrafa kavuştuk notunu düştü.