Demet Akalın'ı ölüm korkusu sardı intihar itirafı bomba
BODRUM'da koronavirüs salgını sonrası konser veren Demet Akalın, 'ölmeyi düşündüm' itirafıyla gündem oldu.
Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında tiyatro, sinema, konser etkinlikleri ertelendi. Bu dönemde konserleri iptal olduğu için ekonomik sıkıntı çektiğini açıklayan ve 'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, uzun süre gündemde kaldı.
"Psikolojik destek aldım": Lüks ve marka düşkünlüğüyle bilinen ünlü sanatçının bu söylemi bir çok kesim tarafından eleştirilmişti. Aylardır ailesiyle karantinada olan Demet Akalın, Bodrum’da sahne aldı.
Akalın, “İnşallah güzel sezon olur, zor zamanlardan geçiyoruz” dedi ve karantina günlerinde çok bunaldığını da ekledi.
Karantina döneminde psikolojik tedavi aldığını itiraf eden Demet Akalın, “İlk ay çok kötüydüm. Ölmeyi düşündüm. Ölüm korkusu sardı. Ama arkamda Hira’yı bırakırım diye çok şeyler düşündüm” dedi.