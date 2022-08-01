Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı'nın başrolü Tuba Büyüküstün'e bomba yorum!

Paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dijital platformda yayınlanan ve başrolünde Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi hakkında paylaşım yaptı. Akalın, o paylaşımıyla olay oldu.