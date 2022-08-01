Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı'nın başrolü Tuba Büyüküstün'e bomba yorum!
Son olarak artan yumurta fiyatlarına gösterdiği tepkisiyle konuşulan Demet Akalın paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pop Müziği'nin kraliçesi Akalın Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı özel platformda yayınlanan dizideki rolü için bomba açıklamaya imza attı. Akalın'ın o paylaşımı sosyal medyayı salladı...
Şarkılarıyla, çıkardığı albümlerle, dobra tavırlarıyla, paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pop Müziği'nin kraliçesi Demet Akalın önceki gün özel platformda yayınlanan başrollerinde Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı son zamanların çok konuşulan Zeytin Ağacı dizisi hakkında paylaşım yaptı. Akalın'ın o sözleri sosyal medyaya damga vurdu.
Paylaşımı olay oldu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dijital platformda yayınlanan ve başrolünde Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi hakkında paylaşım yaptı. Akalın, o paylaşımıyla olay oldu.
Akalın'dan bomba paylaşım
Demet Akalın sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de, başrollerini Boncuk Yılmaz, Seda Bakan, Tuba Büyüküstün gibi oyuncuların paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi hakkında bomba paylaşım yaptı.
Zeytin Ağacı dizisi hakkında yorum
Zeytin Ağacı dizisi hakkında Twitter'dan paylaşım yapan Demet Akalın şu ifadeleri kullandı.