Demet Akalın'dan takipçisine olay 'photoshop' yanıtı!

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde de meslektaşı Sinan Akçıl'a verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Akçıl'ın "Bu sene sahne rekoru bende olacak; ne Demet ne Hande ne Hadise... Bu yıl rekor benim olacak" açıklaması ile meydan okumasının hatırlatılması üzerine Akalın şunları söylemişti;