Demet Akalın'dan takipçisine olay 'photoshop' yanıtı!

Demet Akalın fotoğrafına 'photoshop' yapmışsın yorumunu yapan takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.

Demet Akalın'dan takipçisine olay 'photoshop' yanıtı! - Sayfa 1

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Demet Akalın, şimdi de takipçisine verdiği ilginç bir yanıtla konuşuldu. 

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Demet Akalın'dan takipçisine olay 'photoshop' yanıtı! - Sayfa 2

Bir takipçisi Akalın'ın fotoğrafının altına "Abla o kadar photoshop yapmışsın ki bilmesek Azra Akın diyeceğiz" yorumunu yaptı. Akalın'ın cevabı ise herkesi şoke etti.

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Demet Akalın'dan takipçisine olay 'photoshop' yanıtı! - Sayfa 3

Ünlü şarkıcı takipçisine, "Ben de bir bakakaldım önce ama shop güzeli değil, makyaj güzeliyim. Shop yapsam önce koca k… küçültürdüm." şeklinde yanıt verdi.

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Demet Akalın'dan takipçisine olay 'photoshop' yanıtı! - Sayfa 4

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde de meslektaşı Sinan Akçıl'a verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Akçıl'ın "Bu sene sahne rekoru bende olacak; ne Demet ne Hande ne Hadise... Bu yıl rekor benim olacak" açıklaması ile meydan okumasının hatırlatılması üzerine Akalın şunları söylemişti; 

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