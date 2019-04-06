Demet Akalın'dan takipçisine olay 'photoshop' yanıtı!
Demet Akalın fotoğrafına 'photoshop' yapmışsın yorumunu yapan takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Demet Akalın, şimdi de takipçisine verdiği ilginç bir yanıtla konuşuldu.
Bir takipçisi Akalın'ın fotoğrafının altına "Abla o kadar photoshop yapmışsın ki bilmesek Azra Akın diyeceğiz" yorumunu yaptı. Akalın'ın cevabı ise herkesi şoke etti.
Ünlü şarkıcı takipçisine, "Ben de bir bakakaldım önce ama shop güzeli değil, makyaj güzeliyim. Shop yapsam önce koca k… küçültürdüm." şeklinde yanıt verdi.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde de meslektaşı Sinan Akçıl'a verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Akçıl'ın "Bu sene sahne rekoru bende olacak; ne Demet ne Hande ne Hadise... Bu yıl rekor benim olacak" açıklaması ile meydan okumasının hatırlatılması üzerine Akalın şunları söylemişti;