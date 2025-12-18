Demet Akalın'dan Sefo'ya teşekkür! "Pırlanta" günlerini hatırlattı...
Sefo ile yaptığı 'Yerinde Dur' şarkısıyla yeniden listelerde büyük bir yükselişe geçen Demet Akalın, eski günlerine geri döndüğünü söyledi.
Demet Akalın ve Sefo'nun birlikte seslendirdiği 'Yerinde Dur' şarkısı, yazın en çok dinlenen hit parçası haline geldi.
Demet Akalın ve rapçi Sefo, düet şarkıları “Yerinde Dur”un elde ettiği başarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tüm yaz her yerde çalan şarkı ile ikili, adeta ödüle doymuyor.
"PIRLANTA GÜNLERİME DÖNDÜM"
Hiçbir şarkı 'Yerinde Dur'a yetişemez diyen Demet Akalın, mutluluğunu dile getirdi.
Ünlü şarkıcı, Sefo’yu övüp “Daha önce çıkardığım şarkılar da iyiydi ama böyle beklediğimi alamadım. Bu şarkı bana eski, pırlanta günlerimi hatırlattı. Sefo'ya çok teşekkür ediyorum.” dedi.