Demet Akalın'dan şampanya krizinden sonraki büyük itirafı! ''O geceden sonra 50 iğne oldum''

Demet Akalın, yaşadığı şampanya olayı sonrası çok fazla kötü yoruma maruz kaldı. Sahne aldığı mekanda şampanyayı beğenmeyerek görevlinin başından aşağı dökmüştü. Sonrasında yığınla eleştirinin kurbanı olan Akalın, daha fazla dayanamayarak açıklama yapmıştı. Şimdi ise o gece yaşananlardan sonra başına geleni itiraf etti. Bakın neler söyledi...