Demet Akalın'dan şampanya krizinden sonraki büyük itirafı! ''O geceden sonra 50 iğne oldum''
Popçu Demet Akalın günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Bir mekanda sahne aldığı gece görevlinin başından aşağı şampanya dökmesi olay çıkarmıştı. Birçok ünlü isim de dahil eleştirilerin kurbanı olmuştu. O geceye dair daha önce açıklama yapan Akalın, bu sefer öyle bir şey itiraf etti ki...
Demet Akalın, yaşadığı şampanya olayı sonrası çok fazla kötü yoruma maruz kaldı. Sahne aldığı mekanda şampanyayı beğenmeyerek görevlinin başından aşağı dökmüştü. Sonrasında yığınla eleştirinin kurbanı olan Akalın, daha fazla dayanamayarak açıklama yapmıştı. Şimdi ise o gece yaşananlardan sonra başına geleni itiraf etti. Bakın neler söyledi...
Demet Akalın, Kıbrıs konserinde konuyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı izleyicilere:
“Doğum günü olan varsa şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllarca yaptığım espriler başka yere çekiliyor” diyen Akalın, “Boşver” diyen hayranına şöyle yanıt verdi:
“Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekândaki emekçilere bırakırım.