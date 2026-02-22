Demet Akalın'dan Ramazan programları için yeni öneri
Her yıl Ramazan ayında televizyon ekranlarını süsleyen dini programlar ve yüksek bütçeli prodüksiyonlar, bu kez ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın radarına girdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hocalara ödenen ücretlerin ihtiyaç sahiplerine aktarılması gerektiğini savunan ünlü şarkıcı, "Her sene yeni ayetler inmiyor" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Ramazan aylarında televizyon kanallarında yayınlanan ve ilahiyat hocalarının konuk olduğu programlara ilişkin tartışmalar sürerken, Demet Akalın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, bu programlar için ayrılan bütçeye yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
"BÜTÇE FAKİR FUKARAYA DAĞITILSIN"
Her yıl Ramazan döneminde ekranlara gelen ve dini soruların cevaplandığı programlara ayrılan maddi kaynakların farklı alanlarda değerlendirilmesi gerektiğini savunan Akalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye."