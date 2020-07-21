Demet Akalın'dan Pınar Gültekin için densiz twit! Yazdığı şeye bakın

Evli ve bir çocuk babası katil Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıkınca ise okuyanların kanı dondu. Kıskançlık yüzünden yaptığını itiraf eden katil Cemal Metin Avcı'nın söylediklerinin ardından Demet Akalın ve Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da tepki çekti.