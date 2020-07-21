Demet Akalın'dan Pınar Gültekin için densiz twit! Yazdığı şeye bakın
MUĞLA'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için Demet Akalın'ın yazdıkları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da eski sevgilisi tarafından vahşice katledilmesi, herkesi derinden sarstı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetteki katil zanlısı eski sevgili Cemal Metin Avcı polis tarafından yakalandı.
Evli ve bir çocuk babası katil Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıkınca ise okuyanların kanı dondu. Kıskançlık yüzünden yaptığını itiraf eden katil Cemal Metin Avcı'nın söylediklerinin ardından Demet Akalın ve Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da tepki çekti.
Katil Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürmenin ardından bir varile koyarak üzerine beton döküp toprağa gömdü. Demet Akalın, bunun üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden oldukça densiz bir paylaşım yaptı.
Demet Akalın, Twitter'dan, "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya" yazdı. Akalın'ın bu paylaşımının ardından eleştiriler hızla geldi.