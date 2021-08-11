Demet Akalın'dan mülteci tepkisi: İçinde Afgan geçen bir şey görmek istemiyorum!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyadaki tepki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akalın, Afganlarla ilgili attığı bir tweet'te sık sık yaptığı gibi imla hataları olmasıyla dalga geçen bir takipçisine "Yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" diye yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son günlerde gündemin en tartışmalı konusu haline gelen Afgan mültecilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından isyan etti. Akalın, Afgan mültecilerin Van üzerinden ülkeye giriş yapmaya başladığı günden bu yana neredeyse her gün tepki dolu paylaşımlar yapıyor. Akalın, son paylaşımında, Afganların ülkemizde karıştığı olaylara dair haberler yüzünden tepkili olduğunu belli ederek "İçinde Afgan geçen bir şey görmek istemiyorum" dedi.
Afgan mültecilerin ülkemize adım atmaya başladığı ilk günden beri, oldukça ses getiren paylaşımlar yaptı.
Afgan filmi önerilince Akalın dayanamadı
Akalın, bugün Twitter hesabı üzerinden 'Bodyguard' filmini öneren Adem Metan’a, çok konuşulacak bir yanıt verdi.
"Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın"
Akalın ‘Şu an içinde Afgan geçen hiçbir şeyi görmek istemiyorum’ dedi. Akalın’ın bu cevapına ise bir takipçisi Türkçesinin bozuk olduğunu ima edince, "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" dedi.