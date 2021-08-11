Demet Akalın'dan mülteci tepkisi: İçinde Afgan geçen bir şey görmek istemiyorum!

"Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın"

Akalın ‘Şu an içinde Afgan geçen hiçbir şeyi görmek istemiyorum’ dedi. Akalın’ın bu cevapına ise bir takipçisi Türkçesinin bozuk olduğunu ima edince, "Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın" dedi.