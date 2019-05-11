Demet Akalın'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler! Eleştirenlere sert sözler
Demet Akalın, Maldivler tatiline gitmek için İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Akalın, sosyal medyada havaalanını eleştirenlere sert sözler sarf etti.
Demet Akalın, İstanbul Havalimanı'nı eleştirenlere sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Ünlü popçu Demet Akalın ve yakın dostu Fatih Ürek, Maldivler'de 4 günlük tatil kaçamağı için İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.
18
Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İstanbul Havalimanı'na hayran kaldığını ifade etti. Akalın, İstanbul Havalimanı'ndan paylaşımlarda bulunarak övgüler yağdırdı.
28
Demet Akalın, ilk kez İstanbul Havalimanı'nı kullandığını ifade ederek 'Ayol yıkılıyor havaalanı' dedi.
38
Demet Akalın, İstanbul Havalimanı'nı gereksiz bulup eleştirenlere çektiği video ile tepki gösterdi. Demet Akalın çektiği videoda sert ifadelere yer verdi.
48