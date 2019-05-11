Demet Akalın'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler! Eleştirenlere sert sözler

Demet Akalın, İstanbul Havalimanı'nı eleştirenlere sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Ünlü popçu Demet Akalın ve yakın dostu Fatih Ürek, Maldivler'de 4 günlük tatil kaçamağı için İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.