Demet Akalın'dan 'İrem Sak-Furkan Korkmaz arasında 11 yaş fark' söylentilerine tepki
Basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'dan 11 yaş büyük olan İrem Sak, yaş farkı sebebiyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sak’ın aşkına Demet Akalın’dan tam destek geldi ve Akalın yaş farkını diline dolayanları adeta bombaladı.
Ünlü popçu Demet Akalın, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile aralarında 11 yaş bulunması nedeniyel sosyal medyanın diline düşen İrem Sak'a destek çıktı. 11 yaş fark nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sak-Korkmaz aşkına, Akalın, “Beyler yaşça küçük sevgili bulunca playboy, hanımlar olunca konu, ‘yaş farkı var, ne ayıp’. İnanılmazsınız! Gidip kızı yaşındakilerle beraber olan ünlülere sorsanıza! Kınıyorum” diye yorum yaptı.
İşte o paylaşım...
İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde ilk kez Yeniköy’de objektiflere takıldı. Sak, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşkı belgelendi. Çift, Yeniköy’de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aralarında 11 yaş fark bulunan İrem Sak ve Furkan Korkmaz çifti, soruları yanıtsız bıraktı.