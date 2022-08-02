Demet Akalın'dan görülmemiş edepsizlik! Sosyal medyadan o harekete tepki yağıyor
Albümleriyle, şarkılarıyla, söylemleriyle adından söz ettiren Pop Müziği'nin kraliçesi Demet Akalın önceki akşam sahne aldığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince olanlar oldu. Akalın, şampanyayı garsonun başından aşağı döktü, o anlar sosyal medyada olay oldu. Güzel şarkıcıya tepki yağıyor!
Çıkardığı şarkılarla, söyledikleriyle her seferinde gündem olmayı başaran Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisindeki rolü için eleştiride bulunmuş, çok konuşulmuştu. Akalın önceki akşam sahne aldığı bir mekanda gelen şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü. O anlar sosyal medyada tepki topladı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.
Daha sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın'ın hareketi sosyal medyada tepki topladı.
Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.