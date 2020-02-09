Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e olay cevap! 'Benim kızım kimsenin yeğeni değil'

Bir dönem aralarından su sızmayan Fatih Ürek ve Demet Akalın arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Önceki gün Arnavutköy'de Okan Kurt ve arkadaşlarıyla beraber olan Demet Akalın, mekan çıkışında basın muhabirlerinin objektiflerine takıldılar.