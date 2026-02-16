Demet Akalın'dan Eylül Lize Kandemir'e polemik yaratacak yorum! "Bırak açma be kızım"
Şarkıcı Demet Akalın yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Masumiyet Müzesi dizisinin lansmanında heyecanlı tavırlarıyla beğeni toplayan genç başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir'i sert sözlerle eleştirdi. Akalın'ın yorumu kısa sürede tartışma yarattı.
Şarkıcı Demet Akalın, Masumiyet Müzesi dizisinin lansmanında heyecanlı tavırlarıyla gündem olan başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir'i sert sözlerle eleştirdi. Akalın'ın yorumu kısa sürede tartışma yarattı.
Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Masumiyet Müzesi dizisinin başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir'i eleştirdiği yorumla tartışma yarattı.
Dizisinin lansman gecesinde basın mensuplarına konuşan başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir'in röportaj sırasında sergilediği heyecanlı tavırlar ve el hareketleri çok konuşuldu.
Görüntüleri izleyen Akalın, genç oyuncuya yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Neden çamaşır hizanı göstermeye çalışıyorsun be kızım? Açtık şimdi Masumiyet Müzesi'ni izliyorum, izlenecek işte. Bırak açma."