Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler: Boş mezar olsa gireceğim

Borç almak tarzım olmaz: Demet Akalın'ın konuşmasının ardından Okan Kurt da şu açıklamalarda bulundu; Eve ben bakıyorum. Benim için en önemlisi eşimin kalbini kazanmak ve çocuğuma bakmak. Hanımın gönlünü almak biraz daha zor oldu. Benim hiçbir zaman borç almak tarzım olmaz.