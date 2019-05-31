Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler: Boş mezar olsa gireceğim
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Demet Akalın, geçtiğimiz hafta gittiği Maldivler tatilininin bedava olduğunu söyleyerek, "Boş mezar olsa gireceğim" dedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve lüks yaşantısıyla sıklıkla gündeme gelen Demet Akalın, katıldığı 2. Sayfa programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Gittiği tatillerin çoğunun sponsorluk anlaşması olduğunu söyleyen Akalın, geçtiğimiz hafta gittiği Maldivler tatilinin de bedava olduğunu belirtti. "Boş mezar olsa gireceğim" diyen Akalın, hamilelik döneminde yaşadığı zor anları da anladı.
"Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm." diyen Akalın, konuşmasına şu şekilde devam etti; Ruh halim iyi değildi. Hamileliğim sırasında sağlıklı bir süreç yaşamadım. Hira'yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor. Annelik çok içgüdüsel bir şey.
Boğazından tutasım var: Gerçekten herkes anne olmasın. Ben çocuktan nefret ederdim. Uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda eyvah derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O konuda bulsam boğazından tutasım var.''
Borç almak tarzım olmaz: Demet Akalın'ın konuşmasının ardından Okan Kurt da şu açıklamalarda bulundu; Eve ben bakıyorum. Benim için en önemlisi eşimin kalbini kazanmak ve çocuğuma bakmak. Hanımın gönlünü almak biraz daha zor oldu. Benim hiçbir zaman borç almak tarzım olmaz.