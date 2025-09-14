Demet Akalın'dan çok konuşulacak Edis yorumu! "Çoluk çocuğa karış"

Edis'in spor yaparken çektiği görüntülere Demet Akalın kayıtsız kalamayarak, "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" yorumu yaptı. Edis "Önce ben bir büyüyeyim de" derken Edis'in annesi de sohbete dahil oldu ve "Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim" ifadelerini kullandı.