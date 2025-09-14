Demet Akalın'dan çok konuşulacak Edis yorumu! "Çoluk çocuğa karış"
Edis'in spor yaparken çektiği görüntülere Demet Akalın kayıtsız kalamadı. Sporla kafayı bozduğunu düşünen Demet Akalın Edis'e tavsiyede bulundu. Bakın ilginç yorumu neymiş...
Edis'in spor yaparken çektiği görüntülere Demet Akalın kayıtsız kalamayarak, "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" yorumu yaptı. Edis "Önce ben bir büyüyeyim de" derken Edis'in annesi de sohbete dahil oldu ve "Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim" ifadelerini kullandı.
Son yılların popüler isimlerinden Edis, sosyal medyada spor yaptığı anlara dair paylaşımıyla gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, spor salonundan yayınladığı videosuyla fit görünümünü takipçilerine gösterdi.
DEMET AKALIN KAYITSIZ KALAMADI
Yaz aylarına Sefo ile yaptığı "Yerinde Dur" düetiyle damga vuran Demet Akalın, meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Edis'in spor videosuna esprili bir yorum yapan Akalın, "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" ifadelerini kullandı.
EDİS'TEN KOMİK YORUM
Akalın'ın yorumuna yanıt veren Edis ise, "Önce ben bir büyüyeyim de" diyerek güldürdü.
ANNESİ DAHİL OLDU "ÖYLE YA DA BÖYLE ALACAĞIZ O TORUNU"
Sohbete dahil olan Edis'in annesi de Demet Akalın'a destek çıkarak, "Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim. Ağzına sağlık" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü isimler arasındaki bu samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de çok sayıda yorum geldi.