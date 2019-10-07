Demet Akalın'dan borcu yüzünden hacze uğrayan Okan Kurt hakkında bomba ifade
Geçtiğimiz aylarda evine haciz gelen Demet Akalın, borcu olmadığı halde evine gelerek haciz işlemi yapıldığı ve eşyalarına zarar verildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu icra memurunun yargılandığı davada olay açıklamalarda bulundu.
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.N. ile müşteki Demet Akalın ve taraf avukatları katıldı. İcra memurunun "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bakın neler oldu.
Duruşmada savunması alınan sanık Y.N. suç tarihinde Beykoz İcra Dairesinde zabıt katibi olarak görev yaptığını belirterek, "İstanbul Adliyesinden haciz için gelen talimat gereği adrese gittik. Bu adresin inşaat halinde olduğunu, kullanımda olmadığını gördük. Alacaklı avukatının talebiyle site yöneticisine gittik ve adresi öğrendik. Farklı bir adres verdi. Biz de bunun üzerine Demet Akalın'ın evine gittik. Evde çalışanı vardı. Daha sonra kendisi avukatıyla birlikte geldi." dedi.
Alacaklı avukatının, müşteki Demet Akalın'ın adresinden icra yapmasını istediğini kaydeden sanık Y.N,, şöyle devam etti:
- "Benim reddetme görevim yok. Benim yetkim haciz talep edilen malın hacize tabi olup olmadığı hususunda sınırlıdır."
"Haciz işlemi bittikten sonra alacaklı avukatı malların muhafaza altına alınıp müştekinin evinden kaldırılmasını istedi. Bu arada müşteki istihkak iddiasında bulunmuştu. İstihkak iddiası talebini karara bağlama yetkisi bende değildir."
"Bu nedenle alacaklı avukatının muhafaza talebini reddettim. İstihkak konusunda karar verme yetkim olmadığı için bu şekilde dosyayı esas icra dairesine iade ettim. Görevimi kötüye kullanmadım. Sahte belge düzenlemedim. Beraatimi istiyorum."