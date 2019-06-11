Demet Akalın'dan bomba itiraf: Siyasete girmeyi düşünüyorum

Demet Akalın'dan bomba itiraf: Siyasete girmeyi düşünüyorum

Paylaşımlarıyla ve giydiği ilginç kıyafetlerle sürekli gündem olmayı başaran ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, siyasete girmeyi düşündüğünü söyledi.

Demet Akalın'dan bomba itiraf: Siyasete girmeyi düşünüyorum - Sayfa 1

Son olarak İzlanda'da Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatarak saygısızca bir harekete imza atan kişiye "Fırçalı sarı p.ç bulundu mu?" diyerek tepkisini gösteren Demet Akalın, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akalın, son dönemde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismar olayları nedeniyle siyasete yeşil ışık yaktı.

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Demet Akalın'dan bomba itiraf: Siyasete girmeyi düşünüyorum - Sayfa 2

Son albümü ‘Ateş’le müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başaran Demet Akalın, Pop Bizde dergisine verdiği röportajda, "Hazır taze taze sinirler tepemdeyken, artık bu kadar bebek katliamından, tecavüzlerden, tacizlerden sonra inan düşünüyorum ciddi ciddi siyasete girmeyi!" şeklinde konuştu.

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Demet Akalın'dan bomba itiraf: Siyasete girmeyi düşünüyorum - Sayfa 3

Tek star Tarkan: Konuşmasının devamında Türkiye’deki tek dünya starının Tarkan olduğunu söyleyen Akalın, “Genç şarkıcılar boş hayaller kurmasınlar. Pasaporttan geçerken bile bir Tarkan’ı, bir Galatasaray’ı soruyorlar” dedi.

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Demet Akalın'dan bomba itiraf: Siyasete girmeyi düşünüyorum - Sayfa 4

Giydiği kıyafetlerle de sürekli eleştiri konusu olan Demet Akalın, “Türkiye’de moda ikonu olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, şu şekilde yanıt verdi; 

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