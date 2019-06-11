Demet Akalın'dan bomba itiraf: Siyasete girmeyi düşünüyorum

Son olarak İzlanda'da Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatarak saygısızca bir harekete imza atan kişiye "Fırçalı sarı p.ç bulundu mu?" diyerek tepkisini gösteren Demet Akalın, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akalın, son dönemde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismar olayları nedeniyle siyasete yeşil ışık yaktı.