Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."
Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda garsonun kafasından aşağıya şampanya dökmesine tepkiler bitmiyor. Ünlü şarkıcının bu hareketine Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'da sessiz kalmadı.
Hareketleri ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine dökmüştü. Birçok ünlü ismin tepkisini toplayan bu harekete Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan da sert tepkiler geldi.
Bodrum'da sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, "Resmen elma suyu vermişsiniz" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı dökmüştü.
Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum."
"Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine?" demişti.