Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."

Hareketleri ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine dökmüştü. Birçok ünlü ismin tepkisini toplayan bu harekete Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan da sert tepkiler geldi.