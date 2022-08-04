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Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."

Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."

Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda garsonun kafasından aşağıya şampanya dökmesine tepkiler bitmiyor. Ünlü şarkıcının bu hareketine Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'da sessiz kalmadı.

Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."

Hareketleri ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine dökmüştü. Birçok ünlü ismin tepkisini toplayan bu harekete Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan da sert tepkiler geldi.

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Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."

Bodrum'da sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, "Resmen elma suyu vermişsiniz" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı dökmüştü.

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Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum."

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Demet Akalın'a tepkiler bitmiyor! Gökhan Özoğuz'dan sert tepki: "Seviyesiz.."

"Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine?" demişti.

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