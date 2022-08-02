Demet Akalın'a sosyal medyadan tepki yağıyor! O hareketi olay oldu...

Çıkardığı şarkılarla, söyledikleriyle her seferinde gündem olmayı başaran Demet Akalın geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisindeki rolü için eleştiride bulunmuş, çok konuşulmuştu. Akalın önceki akşam sahne aldığı bir mekanda gelen şampanyayı beğenmedi, garsonun başından aşağı döktü. O anlar sosyal medyada tepki topladı.