Demet Akalın: "Zirveden indireceğiz dediler indik"

"BOT DİNLEYİCİ" İDDİASI

“Bir numaradan düşüreceğiz seni” diyen, rap dünyasında Ebo adıyla tanınan İbrahim Tilaver'di... Demet Akalın, o sözleri şaka sandığını, ertesi gün şarkının gerçekten de listelerde birincilikten düştüğünü ifade etti ve bu duruma tepki gösterdi;

“Bu kadar sevileceğini bilemezsin. Ertesi gün bir şarkı çıkaracaksın ve bir numarada olacaksın ve bilmem kaç milyonlar dinleyeceksin… Bunu yapan var mıdır bilmiyorum. Ben sadece naçizane bir kızgınlığımı, dürüstçe bir yorumumu söyledim.”

''HER ZAMAN TARTIŞMALI BİR KONUDUR''

Demirören Medya müzik kanalları ve radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, “Yeni çıkan bir şarkının bir anda pat diye zirveye gelmesi her zaman tartışılan bir konudur zaten. Biraz aslında şüpheyi doğuran husus bu. Hata var mı, bir usulsüzlük var mı veya dışarıdan dokunuş olabiliyor mu? Bunlar aslında şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.