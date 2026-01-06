Demet Akalın: "Zirveden indireceğiz dediler indik"
Dijital müzik platformlarında, dinlenmelerin gerçek mi yoksa botlarla mı artırıldığı uzun süredir tartışma konusu. Listelerin ne kadar adil olduğu sorusu gündemdeyken, bu tartışmalara Demet Akalın'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Akalın, zirvede yer alan şarkısının "önceden haber verilerek" listeden indirildiğini iddia etti ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Dijital müzik platformlarında rüşvet ve liste manipülasyonu iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Şimdi ise bu tartışmaları yeniden alevlendiren bir açıklama, Demet Akalın'dan geldi.
Bir gecede müzik listesinin zirvesinden düşmesine anlam veremeyen Demet Akalın, bot dinleyici iddiasıyla isyan etti:
Akalın, “Sevgili Ebo bizi aramıştı ‘Bir numaradan indireceğiz ablayı’ diye ve gerçekten de ertesi gün bir numaradan inmiştik. Haftalardır zirvede olmamıza rağmen... Sanki biraz temiz yarışsak bize bu yakışır diye düşünüyorum. Bir şarkının böyle bu kadar gözle görülür bir şekilde başarısı varken de ‘Ablayı indireceğiz oradan bir numaradan’ deyince ‘Nereden biliyorsunuz?’ dedim.”
"BOT DİNLEYİCİ" İDDİASI
“Bir numaradan düşüreceğiz seni” diyen, rap dünyasında Ebo adıyla tanınan İbrahim Tilaver'di... Demet Akalın, o sözleri şaka sandığını, ertesi gün şarkının gerçekten de listelerde birincilikten düştüğünü ifade etti ve bu duruma tepki gösterdi;
“Bu kadar sevileceğini bilemezsin. Ertesi gün bir şarkı çıkaracaksın ve bir numarada olacaksın ve bilmem kaç milyonlar dinleyeceksin… Bunu yapan var mıdır bilmiyorum. Ben sadece naçizane bir kızgınlığımı, dürüstçe bir yorumumu söyledim.”
''HER ZAMAN TARTIŞMALI BİR KONUDUR''
Demirören Medya müzik kanalları ve radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu, “Yeni çıkan bir şarkının bir anda pat diye zirveye gelmesi her zaman tartışılan bir konudur zaten. Biraz aslında şüpheyi doğuran husus bu. Hata var mı, bir usulsüzlük var mı veya dışarıdan dokunuş olabiliyor mu? Bunlar aslında şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.