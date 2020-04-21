Demet Akalın yine sosyal medyanın diline düştü 'Soros' sorusuna binbir yorum

Meral Bayram adlı bir Twitter kullanıcısının, 'Siz siz olsun ve çıkacak olan aşıyı sakın yaptırmayın... DNA...falan filan Soros, Bill Gates... euhan laboratuvarı... bilen çok iyi biliyor...' paylaşımının altına Akalın, 'Soros ne kız?' diye sorunca olanlar oldu.