Demet Akalın yine sosyal medyanın diline düştü 'Soros' sorusuna binbir yorum
Karantina günlerini evde geçiren Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez Twitter'dan George Soros sebebiyle dillere düştü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve doğum gününü evde kızı Hira ve Okan Kurt'la kutlayan Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sürekli olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki yazım yanlışlarıyla dillere düşen Akalın bu kez bambaşka bir sebeple dalga konusu oldu.
Karantina nedeniyle sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başlayan Demet Akalın, bu sefer de yaptığı gafla olay oldu.
Meral Bayram adlı bir Twitter kullanıcısının, 'Siz siz olsun ve çıkacak olan aşıyı sakın yaptırmayın... DNA...falan filan Soros, Bill Gates... euhan laboratuvarı... bilen çok iyi biliyor...' paylaşımının altına Akalın, 'Soros ne kız?' diye sorunca olanlar oldu.
Meral Bayram Demet Akalın'a ''Amerikalı milyarder'' cevabını verirken birçok sosyal medya kullanıcısı birbirinden değişik cevap verdi.