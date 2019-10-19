Demet Akalın ve Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin birbirine girdi kol saati kavgası
Demet Akalın ve Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, Instagram'da kol saati yüzünden birbirine girdi.
Demet Akalın, yakın arkadaşı olduğu şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'le sosyal medyada kapıştı. Geçtiğimiz aylarda Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşamış, Demet Akalın da bu mutlu günlerinde Berkay'ın yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okutmuştu, eşine de Rolex bir marka kol saati hediye etmişti.
Yakın arkadaşların arasını kol saati bozdu. Şahin'in eşi Özlem Ada, Demet Akalın'ın hediyesi olan kol saatini satmak istemiş bu durum da Akalın'ın kulağına gelince çok sinirlenmişti. Akalın, Berkay Şahin ve eşine küsmüş, konuşmama kararı almıştı.
Özlem Ada Şahin ise saati satmak değil değiştirmek istediği, ''Bileklerim ince olduğu için saati değiştirmek istedim, satmak değil. Demet Abla'yı arayıp izin istedim. Adap kurallarını bilecek yaşta ve olgunluktayım. Küslük yok'' diyerek açıklamıştı.
Özlem Ada Şahin'in bu açıklamasını gören Demet Akalın ise sessiz kalamayarak, ''Özlem senle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin!!!!'' diyerek sert çıkmıştı.