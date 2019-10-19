Demet Akalın ve Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin birbirine girdi kol saati kavgası

Demet Akalın, yakın arkadaşı olduğu şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'le sosyal medyada kapıştı. Geçtiğimiz aylarda Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşamış, Demet Akalın da bu mutlu günlerinde Berkay'ın yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okutmuştu, eşine de Rolex bir marka kol saati hediye etmişti.