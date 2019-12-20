Demet Akalın takipçisini ifşa edip azarladı 'Komik değil kardeşim'
Demet Akalın, Twitter'da insanları kandırmaya çalışan takipçisini ifşa edip bir de azarladı.
Sivri dili ve sert çıkışlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sıklıkla adından yaptığı yardımlarla söz ettirince bir Twitter takipçisi bu durumu kullanmak istedi. Adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan takipçisini ise Demet Akalın, ifşa etti.
Akalın'ın bir takipçisi, önce kendisine ayakkabı hediyesi tavsiyesinde bulunmuş gibi yaptı ardından da ayakkabıyı Akalın almış gibi sosyal medya kullanıcılarına lanse etti.
Denet Akalın da sanki kendisi bir takipçisine ayakkabı göndermiş ve o takipçisiyle yazışmış gibi gösterilen paylaşımları kendi hesabına taşıdı ve adını kullanarak yapılan bu hareketi şu sözlerle azarladı:
''Türkiye’de 7 tane Demet Akalın var! Ama ne yazık ki hediyeyi gönderen ben değilim fake fake yazışmalar koyuyorsun inan komik değil kardeşim daha yaratıcı ol!''