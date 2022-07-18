Demet Akalın, Survivor Nisa'ya kafayı fena halde taktı! Söylediği şey 'pes' dedirtti

Survivor All Star'da gösterdiği performans ve sevenlerinin desteğiyle final bölümünde daha Adem Kılıççı'dan daha fazsa SMS oyu alan Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday Girişken ile aralarındaki aşk, bütün sezon boyunca çok konuşulmuştu. Şampiyonluktan sonra da sosyal medyada herkesin dilinde olan Bölükbaşı, bu kez de Survivor Nagihan'ın büyük destekçisi olan Demet Akalın'ın dilinde... Akalın'ın sosyal medyada söylediği sözler ortalığı karıştıracak cinsten...