Demet Akalın sosyal medyadan gelen ilginç Hira sorusuna cevap verdi

Demet Akalın her ne kadar şimdilerde yoğun bir konser maratonu içerisinde olsa da ailesine ve özellikle kızı Hira’ya vakit ayırmayı asla ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden kızıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Demet Akalın, bir takipçisinin kızı Hira hakkında kendisine gönderdiği bir mesajı da yanıtsız bırakmadı ve ortaya şu ilginç tablo çıktı.