Demet Akalın Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle öpüşme videosuna ateş püskürdü

Suriye'nin İdlib kentinde hain hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kalleş saldırının ardından birçok ünlü isim gibi Demet Akalın da sosyal medya hesabından tepki gösterdi, yiten 33 canımız için baş sağlığı diledi. Konserlerini iptal eden Akalın, şehitlerimizin ardından tepkisiz kalan isimlere de ateş püskürdü.