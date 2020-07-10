Demet Akalın sert çıktı! 'Namusuma kızıma laf etmeyeceksin!'

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan "Sosyal medyama dokunma" kampanyası için "O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" diyerek çıkıştı.