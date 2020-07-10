Demet Akalın sert çıktı! 'Namusuma kızıma laf etmeyeceksin!'
Demet Akalın, sosyal medyadaki bazı kısıtlamaların getirilmesine karşı oluşturulan ''Sosyal medyama dokunma'' kampanyasına sert çıktı.
Sosyal medyada giderek artan siber zorbalıklar Demet Akalın'ı da çıldırttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyaya bazı kısıtlamaların getirileceğini duyurmasıyla başlatılan kampanya sorulunca ise Akalın, açtı ağzını yumdu gözünü.
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan "Sosyal medyama dokunma" kampanyası için "O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" diyerek çıkıştı.
Öte yandan yakın bir zamanda Alişan'la bir sabah programı sunmaya hazırlanan şarkıcı, yeni projesi için "Çok heyecanlıyım" dedi.
Peki, Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın 23 Nisan 1972 doğumlu. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.