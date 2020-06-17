Demet Akalın restoran haberlerini yalanladı! Bakın kimin çıktı

Salgın sonrası geçinemiyoruz sözleriyle olay olan Akalın, lüks bir şekilde dekore edilmiş mekandaki görüntüsüyle gündeme gelmiş, restoranın kendisine ait olduğu söylenmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Hani geçinemiyordun?” diyerek tepki gösterdi.