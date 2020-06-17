Demet Akalın restoran haberlerini yalanladı! Bakın kimin çıktı
Geçtiğimiz günlerde lüks restoran açtığı haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, açılan mekan hakkında açıklamalarda bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrası sahne alamadıkları için zor günler yaşadıklarını söyleyen şarkıcı Demet Akalın'ın önceki gün Boğaz'da açtığı lüks restoranla gündeme geldi. Akalın, basın muhabirlerine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Salgın sonrası geçinemiyoruz sözleriyle olay olan Akalın, lüks bir şekilde dekore edilmiş mekandaki görüntüsüyle gündeme gelmiş, restoranın kendisine ait olduğu söylenmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise “Hani geçinemiyordun?” diyerek tepki gösterdi.
"Eski eşinin ailesinin mekanı çıktı": Akalın, “O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait.” derken Okan Kurt ise “Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt'a ait.” dedi.
Demet Akalın ve Okan Kurt yaşadıkları maddi kriz nedeniyle zor günler yaşamış ve Akalın evine gelen haciz memurları sonrasında Okan Kurt’tan boşanma kararı almıştı.