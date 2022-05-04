Demet Akalın paraya kıydı! Lüks villasının fiyatını duyan inanamadı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı.
Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı.
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2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip, haciz işlemi başlatmıştı.
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Olaylardan sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı.
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Akalın ile Kurt, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek, yeniden bir araya gelmişti.
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