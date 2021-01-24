Demet Akalın ölüm haberini aldı sözleri yürek burktu! Fotoğrafıyla veda etti
Türk pop müziği için önemli bir isim olan Demet Akalın yaşadığı acıyı sosyal medyadan duyurdu.
48 yaşındaki sevilen pop müziği sanatçısı Demet Akalın son yıllarda aldığı üzücü haberlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz yıl teyzesini kaybetmesinin acısını yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni bir acı haberle sarsıldı.
Demet Akalın bu kez dayısını kaybetti. Akalın, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Üzüntüsünü takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, hayatını kaybeden dayısına "Canım dayım acıların dindi..." sözleriyle veda etti.
Kovid-19 salgını nedeniyle Akalın'ın dayısının cenazesine sınırlı sayıda insanın katılacağı öğrenildi.