Demet Akalın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haber bekliyor bomba projesini açıkladı
Geçtiğimiz gün verdiği Bostancı konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyuran Demet Akalın, yeni projesi için harekete geçti.
Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarının karşısına çıkan Demet Akalın, yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Verdiği konserde 'Devletimin ve milletimin yanındayım.' diyerek konser gelirini bağışladığını açıklayan Akalın, yeni projesinden de şu şekilde bahsetti:
"Büyük konserlerimin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bırakıyorum. Devletimin ve milletimin yanındayım. Şimdi de okul yaptıracağım. Hakan Altun yaptırdı, kendisini arayıp nasıl yaptığını sordum."
Babamın adına yaptıracağım: "Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yer tespiti istedik. Kendi memleketim Gölcük’te çok okul olduğu için başka bir yerde babamın adına köy okulu yaptıracağım."
Her türlü görevde en başa yazın beni: Öte yandan Akalın, konser gelirini bağışlayacağını da şu sözlerle duyurmuştu:
- "Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni... Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..."