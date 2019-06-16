Demet Akalın küplere bindi: Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz?

Demet Akalın küplere bindi: Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz?

Ailesiyle Çeşme'de tatil yapan şarkıcı Demet Akalın 4 kişilik kahvaltı için 300 TL ödeyince küplere bindi ve "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz? "diye sordu.

Demet Akalın küplere bindi: Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz? - Sayfa 1

Şarkıcı Demet Akalın, kahvaltı için gittiği mekânda fazla hesap gelince isyan etti. 

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Demet Akalın küplere bindi: Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz? - Sayfa 2

Ailesiyle Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın kahvaltı için gittiği mekânda 4 kişilik kahvaltı için 300 TL ödeyince sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

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Demet Akalın küplere bindi: Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz? - Sayfa 3

Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira!

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Demet Akalın küplere bindi: Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz? - Sayfa 4

Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! 

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