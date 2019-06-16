Demet Akalın küplere bindi: Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz?
Ailesiyle Çeşme'de tatil yapan şarkıcı Demet Akalın 4 kişilik kahvaltı için 300 TL ödeyince küplere bindi ve "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz? "diye sordu.
Şarkıcı Demet Akalın, kahvaltı için gittiği mekânda fazla hesap gelince isyan etti.
110
Ailesiyle Çeşme'de tatil yapan Demet Akalın kahvaltı için gittiği mekânda 4 kişilik kahvaltı için 300 TL ödeyince sosyal medya hesabından böyle isyan etti:
210
Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira!
310
Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira!
410