Demet Akalın Kourtney Kardashian'ın çıplak pozuna öyle bir yorum yaptı ki!..
Dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian çıplak pozunu yayınladı. Demet Akalın, ''Yeter artık kusacağım'' diyerek isyan etti.
Sivri diliyle bilinen Demet Akalın, yine yapacağını yaptı. Dünyaca ünlü yıldız Kourtney Kardashian'ın havuzda çekilmiş çıplak pozunu gören Akalın, yine dilini tutamadı ve sosyal medyada çok konuşulacak bir yoruma imza attı.
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Bir Instagram hesabı Kourtney Kardashian'ın havuzda çırılçıplak poz verdiği fotoğrafı yayınladı. Sivri diliyle tanınan şarkıcı Demet Akalın ise Kardashian'ın fotoğrafının altına, ''Yeter artık kusacağım'' diyerek isyankar bir yorum yaptı.
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İşte Demet Akalın'ın Kardashian'ın çıplak pozuna, sosyal medyada çok konuşulan yorumu
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Demet Akalın, sosyal medyada fotoğrafın altına yazdığı yorum ile birçok destek aldı.
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