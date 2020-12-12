Demet Akalın koronavirüs için aşı gönüllüsü oldu Okan Kurt istemedi
Demet Akalın koronavirüs aşısı için Alişan ile beraber gönüllü olduklarını söyledi. Akalın, eşi Okan Kurt'un ise gönüllü olmak istemediğini dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt'un Survivor yarışmasına davet edildiğiyle ilgili açıklama yapan Demet Akalın, bu kez bir mağaza açılışında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, alışveriş düşkünlüğü ile bilinen Akalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akalın, şunları söyledi:
"Genelde her şeyimi yurt dışından alıyorum ama son birkaç senedir Türkiye’de alışveriş yaptığım markalar var. O yüzden bugün buradayız. Günlük yaşamımda, sahnede parıltıyı seviyorum ama evde sadelikten yanayım.''
Benim için salonda oturup televizyon seyretmek en büyük konfor. Annem hiç salona sokmazdı, misafir geldiği zaman açılırdı. Bizde de tam tersi. Hira’nın arkadaşları geldiği zaman koltukların üzerinde tepiniyorlar. ‘Aman o dökülecek, bu dökülecek’ şeylerim de kalmadı.''
Sevgilisi Okan Kurt'un Survivor'a katılacağı ile ilgli konuşan Akalın, şu ifadeleri kullandı:
''Okan’ın olmasına çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek. Hira, 'Bir daha seninle ömür boyu konuşmam' dedi.''