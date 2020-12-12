Demet Akalın koronavirüs için aşı gönüllüsü oldu Okan Kurt istemedi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, alışveriş düşkünlüğü ile bilinen Akalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akalın, şunları söyledi:

"Genelde her şeyimi yurt dışından alıyorum ama son birkaç senedir Türkiye’de alışveriş yaptığım markalar var. O yüzden bugün buradayız. Günlük yaşamımda, sahnede parıltıyı seviyorum ama evde sadelikten yanayım.''