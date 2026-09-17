Demet Akalın konserinde şok anları! "Her tarafımı elledi ya"
Demet Akalın, konseri sırasında hayranı olduğu iddia edilen bir kişinin tacizine uğradı. Yaşananların ardından korumalarına seslenen ünlü şarkıcı, "Alın şunu. Polise söyledim" diyerek tepki gösterirken, "Her tarafımı elledi ya" ifadelerini kullandı.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın konserinde yaşanan olay dikkat çekti.
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İddiaya göre Akalın, konser sırasında hayranı olduğu belirtilen bir kişinin tacizine uğradı.
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KORUMALARINA SESLENDİ
Yaşadığı olayın ardından korumalarının yanına giden 54 yaşındaki sanatçı, büyük tepki gösterdi. Akalın, şahsı işaret ederek, "Alın şunu. Polise söyledim" ifadelerini kullandı.
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"HER TARAFIMI ELLEDİ YA"
Yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadığı görülen Akalın, korumalarına seslenerek "Her tarafımı elledi ya" dedi.
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Sanatçının yaşanan olay nedeniyle oldukça öfkeli olduğu görüldü.
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