Demet Akalın kızı Hira'yı okula yollamayacak bomba hamle okulu eve getirdi

Şarkıcı Hira'nın okulu ile ilgili olarak şunları söyledi:

''Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?''