Demet Akalın kızı Hira'ya aldığı hediyenin fiyatıyla dudak uçuklattı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'ya aldığı oyuncağın fiyatıyla sosyal medyada olay oldu.
Son olarak sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin kına gecesinde çıkan krizle ve ardından düğününde nikah şahidi olmasıyla gündeme gelen Demet Akalın, kızı Hira'ya aldığı hediyenin fiyatıyla sosyal medyada olay yarattı.
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Demet Akalın, kızı Hira'nın beğendiği oyuncağın fiyatı için isyan etse de kızına hediye olarak alarak alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
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Akalın, kızı Hira'ya aldığı hediye için Instagram hesabından "Yeni eviymiş. Akmerkez'e gelmiş ev kirası gibi" paylaşımında bulundu.
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Demet Akalın'ın paylaşımını yaparak kızı Hira'ya aldığı hediyenin fiyatı ise tam 4 bin 200 TL.
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