Demet Akalın kadına şiddete tepki göstermek için paylaşılan pozlara sert çıktı

Pınar Gültekin cinayetinin ardından "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya" diye Twitter'da paylaşım yaparak tepki çeken Demet Akalın, artan kadına şiddet vakalarının üzerine Instagram'da başlatılan akıma sert çıktı.