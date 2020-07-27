Demet Akalın kadına şiddete tepki göstermek için paylaşılan pozlara sert çıktı
Tüm dünyada kadına şiddetin artmasıyla ünlü kadınlar Instagram'da bir akım başlatarak fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Demet Akalın, fotoğraflarını paylaşanlara sert çıktı.
Pınar Gültekin cinayetinin ardından "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile. Beton dökmek ne ya" diye Twitter'da paylaşım yaparak tepki çeken Demet Akalın, artan kadına şiddet vakalarının üzerine Instagram'da başlatılan akıma sert çıktı.
Ünlü kadın sanatçıların başlattığı "Olduğumuz gibi güzeliz" akımı sosyal medyada bir anda gündem oldu. Birbirinden ünlü isimler siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak kadına şiddete tepki gösterdi. Ancak Demet Akalın, kısa sürede gündem olan bu akıma tepki gösterdi.
Demet Akalın ise Instagram hesabının hikaye kısmından "Bir tane kadına şiddete cümle kurmazlar! İş afili fotoğraf koymaya gelince #challenge. Hadi lan oradan! Sıfır samimiyet" ifadelerini kullanarak ateş püskürdü.
İşte ünlü isimlerin akıma dahil olduğu pozlar...
Gupse Özay