Demet Akalın Jinekolog Eray Balcan'a kızdı doktorun yanıtı ise epey sert oldu

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Eray Balcan'ın doğum sonrası bebekle çekilen bir karesi sosyal medyada dikkat çekti. Bu kareye ise Demet Akalın ilginç bir tepki gösterdi. Akalın fotoğrafın altına "Virüs varken bu ne rahatlık ama! Günah" yazdı.