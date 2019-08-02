Demet Akalın Harbiye'yi salladı konser gelirini nereye bağışlayacağını açıkladı

Ayrıca Akalın'ı bu konserinde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Alişan ve Eşi Buse Varol, Fatih Ürek, Ceyhun Fersoy ile Demet Akalın'ı izlemeye gitti. Hatta Alişan bir ara sahneye çıkarak arkadaşına eşlik etti.