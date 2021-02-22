Demet Akalın Hadise Sıla ve İrem Derici hüsrana uğradı! Fark atıp zirve bakın kimin oldu
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Hadise, Demet Akalın, Sıla ve İrem Derici hüsrana uğradı.
Spotify Türkiye tarafından yayınlanan Hot Hits Türkiye listesinde Şubat ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu. İrem Derici, Hadise, Demet Akalın, Sıla listeye girmeye başaramadı. Dört sanatçıya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
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30 - Artz, Ezhel - Pavyon
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29 - Soner Sarıkabadayı - Boza Boza
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28 - Eminem, Joyner Lucas - Lucky You
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