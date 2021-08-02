Demet Akalın gelen uçağı duyunca böyle dedi; Ağlayarak teşekkür edebiliyorum
Demet Akalın'ın günlerdir çağrı yaptığı ve neden yardım etmiyorlar şeklinde serzenişte bulunduğu yangın söndürme uçağı sonunda yola çıktı. Avrupa Birliği Delegasyonu’nun Resmi Twitter Hesabı'ndan Demet Akalın'a uçakların yolda olduğu bilgisi verildi.
Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Orman Müdürlüğü, Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının sürdüğünü duyururken, Son 6 günde 35 ilde 130 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Ünlü isimlerde yaşanan bu olaya kayıtsız kalmadı. Birçok isim yangın bölgesine yardım için kolları sıvadı
Bunlardan biri de Demet Akalın oldu. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Demet Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.
“Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah’la ben de 20 25 bin TL’lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum’a…”
Tüm bunlar yaşanırken Avrupa Birliği Delegasyonu’nun Resmi Twitter Hesabı da Demet Akalın'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Demet Akalın daha önce Avrupa'ya sitemde bulunup neden uçak göndermediklerini sormuştu.