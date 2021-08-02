Demet Akalın gelen uçağı duyunca böyle dedi; Ağlayarak teşekkür edebiliyorum

“Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah’la ben de 20 25 bin TL’lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum’a…”