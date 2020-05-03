Demet Akalın gazeteci İpek Durkal'ın oruç yorumuna çok sert çıktı!

Yaptığı oruç açıklamasıyla magazin gündemine oturan şarkıcı Demet Akalın, aynı zamanda bir takipçisiyle de girdiği kısa süreli atışmasıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Akalın, "Ramazan'da oruç tutanlara saygı" mesajından sonra sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından, bugün de bir gazetede İpek Durkal'ın"Demet Akalın oruç tuttuğunu duyurmak istedi ama büyük faka bastı" yorumuna sert çıktı.