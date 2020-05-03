Demet Akalın gazeteci İpek Durkal'ın oruç yorumuna çok sert çıktı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Demet Akalın, kendisi hakkında yorum yapan İpek Durkal'ın sözlerine çok sert çıktı. Akalın kendisi hakkında yapılan yoruma "Hem param hem minibüsüm Allah'a şükür imanım var" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı oruç açıklamasıyla magazin gündemine oturan şarkıcı Demet Akalın, aynı zamanda bir takipçisiyle de girdiği kısa süreli atışmasıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Akalın, "Ramazan'da oruç tutanlara saygı" mesajından sonra sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından, bugün de bir gazetede İpek Durkal'ın"Demet Akalın oruç tuttuğunu duyurmak istedi ama büyük faka bastı" yorumuna sert çıktı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da İpek Durkal'a yanıt veren ünlü şarkıcı, İslam'ın 5 şartını paylaşıp şu ifadeleri kullandı: "Faka basmışım!! Hem param hem minibüsüm Allah'a şükür imanım var. Faka basmak dediğin, İslam'ın şartları. İlkokulda öğreniyorsun, hatta okula gitmeden annen öğretiyor.
8 yaşımdan beri tuttuğum orucumun hesabını sormuşsunuz. O sizin Allah'la sınavınız. Dediğim şu ve hala aynı şeyi savunuyorum. Ramazan'da saygı..."
Akalın, geçtiğimiz günlerde de takipçisiyle söz düellosuna girmiş, birçok takipçisinden kendisinin yorumuna tepkiler yağdı.