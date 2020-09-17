Demet Akalın estetiksiz halini paylaştı! Takipçileri tanıyamadı
Gündemden düşmeyen 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
Şimdilerde Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın'ın kızı Hira, geçtiğimiz günlerde ölümden dönmüştü. 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istemişti.
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Kızı ölümden dönen Akalın "Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu" açıklamasını yapmıştı.
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Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine magazin gündemine bomba gibi düştü.
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48 yaşındaki Demet Akalın, estetiksiz görüntüsünü ilk kez sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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