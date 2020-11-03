Demet Akalın estetik kurbanı oldu gençlik aşısı yaptırdı bu hale geldi işte son hali

Demet Akalın, estetik kurbanı oldu. Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen 'Boynuna ne oldu?' sorusuna gençlik aşısı kurbanı olduğunu belirtti. Takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detaya açıklık getirdi. Akalın, yaptırdığı estetik müdahaleden sonra boynunun halini paylaşarak uyarılarda bulundu.