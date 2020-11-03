Demet Akalın estetik kurbanı oldu gençlik aşısı yaptırdı bu hale geldi işte son hali
Star TV'de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programını sunan Demet Akalın, estetik kurbanı oldu. Sosyal medya hesabından her şeyi anlattı.
Demet Akalın, estetik kurbanı oldu. Akalın, sosyal medyadan kendisine yöneltilen 'Boynuna ne oldu?' sorusuna gençlik aşısı kurbanı olduğunu belirtti. Takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detaya açıklık getirdi. Akalın, yaptırdığı estetik müdahaleden sonra boynunun halini paylaşarak uyarılarda bulundu.
Demet Akalın, fotoğrafını paylaşarak, 'Boynum gençlik aşısı yüzünden 15 gündür böyle! Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!'' dedi.
Akalın, ''Tanımadığınız, güvenmediğiniz, hekim bile olsa yaptırmayın! Israr edenlerden lütfen uzak durun!'' uyarısını yapmadan da geçmedi.
Demet Akalın: 23 Nisan 1972'de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı.