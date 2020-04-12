Demet Akalın Erdoğan'a Süleyman Soylu için yalvardı: İstifayı kabul etmeyin
TÜRKİYE'nin son dönemdeki en başarılı İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun istifası Demet Akalın'ı şok etti. Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yalvardı. Benzer bir talep Deniz Seki'den de geldi.
Haftasonu için alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa etti. Süleyman Soylu'nun bu istifası ortalığı ayağa kaldırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan istifa sonrasında bir çok kesimden Süleyman Soylu'ya destek mesajları yağmaya başladı. Bunlar arasında Demet Akalın'ın yaptığı çağrı öne çıktı. Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek 'yalvarırım' sözleriyle başlayan bir çağrıda bulundu. İşte istifa sonrası olanlar:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aldığı istifa kararını twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Gayret ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatler de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğimi Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum..
Süleyman Soylu'nun istifası gündeme bomba gibi düşerken ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Demet Akalın'ın Erdoğan'dan 'istifayı kabul etmemesini' istedi. Süleyman Soylu'nun deprem sonrasında haftalarca evinden ayrı kalıp Elazığ'da yattığını hatırlatan Demet Akalın, 'umarım istifayı kabul etmezsiniz' dedi. İşte Demet Akalın'ın yazdıkları:
Umarım kabul etmezsiniz!! Adam daha ne yapacaktı